In Sachen Energiewende bleibt Bellenberg auf konservativem Weg

Kein Platz für erneuerbare Energien in Bellenberg: Im Gemeinderat gab es keine Mehrheit dafür, etwaige Möglichkeiten für den Umstieg auf erneuerbare Energien zu unterstützen. Somit behält der Ort in Sachen regenerative Energien zunächst die konservative Linie bei. Denn das kommunale Lieblingsprojekt, die Wiederbelebung des Wasserkraftwerks am Mühlbach im Sohn-Gelände, ist Teil der Quartiersentwicklung und wird sich deswegen noch etwas hinziehen.

