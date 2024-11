Ist die Hängepartie um die Traube in Bellenberg jetzt ausgestanden?

Als Kultlokal, Bierkneipe, Rockbühne, Biergarten und beliebter Generationentreff in Bellenberg bietet die Traube vielen Gästen eine Heimat. Auch für die Wirtin Christina Riegel, 51 Jahre, ist sie längst zum zweiten Zuhause geworden. Selbst in der regionalen Gastroszene weniger bewanderte Leute kommen an ihr kaum vorbei: Schließlich liegt das historische Gebäude in Bellenberg direkt am Kreisverkehr an der Staatsstraße 2031. Im Sommer wurde der Wirtin gekündigt, darauf folgten Wochen zermürbender Ungewissheit. Nun gibt es wohl einen neuen Hausbesitzer und Wirtin Chrissy ist vorsichtig optimistisch.

