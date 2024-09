Mitgliederversammlung und Ehrungen beim Veteranen- und Soldatenverein Bellenberg

Bei der Mitgliederversammlung vom Veteranenverein Bellenberg begrüßte der Vorstand Dieter Heidl die anwesenden Mitglieder. Er erwähnte, dass dieses Jahr vom Bundestag beschlossen wurde, dass der 15. Juni ab sofort der nationale Veteranentag ist. Dieser Gedenktag wurde zu Ehren derer eingeführt, die im Krieg waren und bei der Bundeswehr Dienst leisteten. Ebenso dürfen sich auch Wehrdienstleistende wie die meisten Mitglieder der Veteranen- und Kameradschaftsvereine Veteranen nennen.

Der Verein hatte zum Jahreswechsel 82 Mitglieder, davon 39 Ehrenmitglieder. Die Kanone wurde ausgemustert und nicht mehr geprüft, da in Zukunft nur noch mit den Handböllern geschossen wird. Der Verein nahm auch an mehreren Veranstaltungen im Kreisverband und am Dorfleben teil.

Bei den Ehrungen konnten für 40 Jahre Hubert Jäger, Dieter Zeh, Helmut Ehm, Wolfgang Haak und ein Bellenberger aus Lippe, Günther Molenda geehrt werden. Für ein halbes Jahrhundert wurden Helmut Hartung, Manfred Keller, Johann Pregel, Jürgen Rietzel, Reinhard Schödlbauer, Hubert Schwehr, Reinhold Stetter und Siegbert Stöhr geehrt. Die Versammlung wurde mit einem gemütlichem Beisammensein abgeschlossen.