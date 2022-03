Reinigungsgeräte-Hersteller Nilfisk meldet Rekordergebnisse in Corona-Zeiten

Plus Das Unternehmen mit Deutschland-Sitz in Bellenberg verzeichnet starke Zuwächse. Vor zwei Jahren hatte Nilfisk noch Stellenkürzungen angekündigt.

Es läuft gut beim dänischen Reiningungsgeräte-Hersteller Nilfisk: Das Unternehmen, das seinen Deutschland-Sitz in Bellenberg hat, meldet für das Jahr 2021 eine starke wirtschaftliche Entwicklung. Der Hersteller hat dabei besonders von den Auswirkungen der Corona-Pandemie profitiert. Noch vor zwei Jahren hatte das Unternehmen die Auswirkungen der Pandemie beklagt und Entlassungen angekündigt.