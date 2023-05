Sträucher brennen in Bellenberg: Die Ursache ist unklar

Die Feuerwehr löscht einen Brand in Bellenberg. Die Polizei ermittelt wegen der Ursache, hat aber bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Mitteilung über einen Brand in der Straße Siebenbrunnen in Bellenberg ist am frühen Sonntagabend bei der Polizei Illertissen eingegangen. Aus bislang unbekannter Ursache, so teilt die Polizei mit, hatte ein Teil des Strauchwerks vom Garten eines Einfamilienhauses Feuer gefangen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bellenberg, Au und Vöhringen konnten den Brand schnell löschen. Die ersten Ermittlungen erbrachten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. (AZ)