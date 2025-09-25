Bellenberg wird Teil des in Vöhringen geplanten Energiegroßspeichersystems

Anders und dafür überraschend konkret wird es in Bellenberg mit einem angedachten Batteriespeicherwerk. Das liegt an der geografischen Nähe zu Vöhringen, wo die Firma Energie Ernte ihr geplantes Werk über die südliche Stadtgrenze hinaus errichten will, um auf den erforderlichen Umfang zu kommen. Der Gemeinderat Bellenberg steht dem positiv gegenüber. Eine Perspektive schien besonders verlockend.
