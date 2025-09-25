Icon Menü
Bellenberg wird Teil des in Vöhringen geplanten Energiegroßspeichersystems

Bellenberg

Der Gemeinderat befürwortet einhellig das 1,25 Hektar große Vorhaben im Norden. Die Lage muss mit dem Regionalplan Donau/Iller abgestimmt werden.
Von Regina Langhans
    Direkt südlich angrenzend auf Bellenberger Flur soll sich das in Vöhringen geplante Energiegroßspeicherwerk fortsetzen. Im Hintergrund das Umspannwerk von Vöhringen.
    Direkt südlich angrenzend auf Bellenberger Flur soll sich das in Vöhringen geplante Energiegroßspeicherwerk fortsetzen. Im Hintergrund das Umspannwerk von Vöhringen. Foto: Regina Langhans

    Anders und dafür überraschend konkret wird es in Bellenberg mit einem angedachten Batteriespeicherwerk. Das liegt an der geografischen Nähe zu Vöhringen, wo die Firma Energie Ernte ihr geplantes Werk über die südliche Stadtgrenze hinaus errichten will, um auf den erforderlichen Umfang zu kommen. Der Gemeinderat Bellenberg steht dem positiv gegenüber. Eine Perspektive schien besonders verlockend.

