Vöhringer Museum schmückt sich mit Bildern

Es war ein bemerkenswerter Gedanke des neuen Vorsitzenden des Vereins Vöhringer Stadt- und Industriegeschichte, Friedrich Schrode, im Vöhringer Museum, die schönen Künste in den Mittelpunkt der neuen Themenausstellung zu rücken. Aber dabei an die verstorbenen Künstler zu erinnern, hat schon eine besondere Wertigkeit. Entsprechend groß war das Interesse bei der Vernissage.

Der neue Vorsitzende Schrode, der Sieglinde Aigner in diesem Amt abgelöst hat, ist ein Ur-Vöhringer. Sein Großvater, Martin Schrode, praktizierte Jahrzehnte lang in Vöhringen als Arzt. Daran erinnern im Museum ebenfalls Gegenstände aus der Praxis. Ein Bild des ehemaligen Mediziners war Auslöser für den Impuls für Schrode und seinen Stellvertreter Herbert Walk, eine Ausstellung mit Bildern verstorbener Künstler zu veranstalten.

Bemerkenswerte Ausstellung im Vöhringer Museum

Schrode sagte bei der Eröffnung der Ausstellung, dass die Resonanz auf eine kommende Ausstellung groß war und die Angehörigen oder Besitzer dieser Schätze bereitwillig zugestimmt hätten, sich für einige Zeit von ihren Schätzen zu trennen. „Dafür möchte ich mich bedanken, dass sie uns diese Leihgaben zur Verfügung gestellt haben“, sagte der Vorsitzende. Er ließ es nicht bei den Dankesworten bewenden, sondern widmete jedem Maler erklärende Worte.

Georg Fenkl (1948 bis 2015) gilt als Maler des Magischen Realismus. Er studierte in Augsburg, Darmstadt, Bayreuth und Bamberg, lehrte als Kunsterzieher in Neu-Ulm und gehörte als Dozent den Kunstakademien in der Vulkaneifel, Bad Reichenhall und Allgäu sowie anderen Einrichtungen an. Oskar Ficker (1871 bis 1953) kam durch den Krieg von Augsburg nach Vöhringen und begann 1920 mit dem Malen. Adolf Holder (1904 bis 1980) war Werkzeugmacher bei den Wieland-Werken. Er war Hobbymaler und widmete sich Landschaften und Objekten, die er von Fotos abzeichnete.

Bilder verstorbener Vöhringer Künstler aller Genres werden gezeigt

Josef Mast (1929 bis 1999) war ebenfalls bei den Wieland-Werken beschäftigt und widmete seine Freizeit der Malerei. Das berühmte Bild Rembrandts „Mann mit dem Goldhelm“ malte er nach. Friedrich Ritter (1907 bis 1999) arbeitete als Schreiner, von 1946 bis 1960 war er als Kunstmaler tätig. Ritter stand im Kontakt mit Adolf Holder, sie tauschten einander Erfahrungen aus.

Die Ausstellung Insgesamt sind 24 Bilder zu sehen, die Themenausstellung läuft bis Anfang Dezember. Das Museum in der Ulmer Straße 25 hat jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet.