Benefiz Beats Babenhausen: Fragen und Antworten rund um das Festival

Die Vorfreude steigt, die Anspannung bei allen Beteiligten auch. Ende September geben sich in Babenhausen drei Tage lang bekannte Musikgrößen die Ehre. Beim Festival „Benefiz Beats Babenhausen“ geht es im Reitstadion der Marktgemeinde um den guten Zweck. Der Erlös soll den Hochwasser-Opfern zugute kommen. Während Organisator Klaus Götsch seit Wochen alle Hände voll zu tun hat, brodelt die Gerüchteküche. Nach wie vor gibt es in Babenhausen Menschen, die der Veranstaltung kritisch gegenüberstehen. In den sozialen Netzwerken stand Götsch nun zusammen mit Bürgermeister Otto Göppel und Werner Hörmann, Schatzmeister des unterstützenden Bayern-Fanclubs, Rede und Antwort. Götsch sagt: „Mich freut die Eigendynamik, die dieses Projekt angenommen hat. Ich finde so manche Spannung nicht negativ.“

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis