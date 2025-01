Autos krachen zusammen: 71-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag bei Berkheim im Kreis Biberach ist ein 71-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-Jähriger um 10.40 Uhr mit seinem Opel auf der L260 von Berkheim in Richtung Bonlanden unterwegs. Von rechts, aus einem Feldweg, bog der 71-Jährige in die Landstraße ein. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision erlitt der Opel-Fahrer leichte, der VW-Fahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Verletzten in Kliniken. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Berkheim räumten die Fahrbahn. (AZ)

