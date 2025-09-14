Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Betrunkener gerät in Obenhausen in einen Streit und wird dabei verletzt

Buch-Obenhausen

Betrunkener gerät in Obenhausen in einen Streit und wird dabei verletzt

Mehrere Streifenwagen der Polizei machen sich am frühen Samstagmorgen auf den Weg nach Obenhausen. Am Sportplatz sollen sich mehr als 20 Personen gezofft haben.
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Meldung über einen Streit mit mehr als 20 Personen kamen Polizisten aus Illertissen, Weißenhorn, Krumbach und Neu-Ulm am frühen Samstagmorgen an den Sportplatz in Obenhausen.
    Nach einer Meldung über einen Streit mit mehr als 20 Personen kamen Polizisten aus Illertissen, Weißenhorn, Krumbach und Neu-Ulm am frühen Samstagmorgen an den Sportplatz in Obenhausen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein stark betrunkener Mann nach einer Veranstaltung am Sportplatz in Obenhausen in eine Streitigkeit geraten. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes meldeten der Polizei mehr als 20 betrunkene Personen, welche miteinander stritten. Nach Angaben der Polizei machten sich deshalb mehrere Streifenbesatzungen der Dienststellen Illertissen, Weißenhorn, Krumbach und Neu-Ulm auf den Weg nach Obenhausen. Letztlich stellten die Beamten dort fest, dass der stark Betrunkene Opfer einer Körperverletzung wurde. Wie es genau zur Verletzung kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Illertissen ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303 9651-0. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden