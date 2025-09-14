Betrunkener gerät in Obenhausen in einen Streit und wird dabei verletzt

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein stark betrunkener Mann nach einer Veranstaltung am Sportplatz in Obenhausen in eine Streitigkeit geraten. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes meldeten der Polizei mehr als 20 betrunkene Personen, welche miteinander stritten. Nach Angaben der Polizei machten sich deshalb mehrere Streifenbesatzungen der Dienststellen Illertissen, Weißenhorn, Krumbach und Neu-Ulm auf den Weg nach Obenhausen. Letztlich stellten die Beamten dort fest, dass der stark Betrunkene Opfer einer Körperverletzung wurde. Wie es genau zur Verletzung kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Illertissen ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303 9651-0. (AZ)
Buch-Obenhausen
