Betrunkener Autofahrer überfährt Verkehrsinsel in Senden

In der Montagnacht hat ein Autofahrer in Senden eine Verkehrsinsel überfahren. Gegen 0.45 Uhr weckte ein lauter Knall am südlichen Ortsrand von Witzighausen in Illerberger Straße sämtliche Anwohner, wie die Polizei berichtet. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer soll eine Verkehrsinsel überfahren und dabei sowohl das Verkehrszeichen als auch sein Fahrzeug erheblich beschädigt haben. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab, und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Alkoholunfall in Senden: Fahrer mit über zwei Promille unterwegs

Laut Polizeibericht bemerkten die anwesenden Beamten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Sie leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)