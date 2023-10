Pfaffenhofen-Biberberg

12:14 Uhr

Der Jugendraum in der alten Schule soll wieder nutzbar sein

Die alte Schule in Biberberg dient als Feuerwehrgerätehaus. Außerdem befinden sich ein Versammlungsraum und ein Jugendraum in dem Gebäude.

Plus Im Sinne des Brandschutzes plant der Markt Pfaffenhofen Umbaumaßnahmen in der alten Schule in Biberberg. Es fehlt ein zweiter Fluchtweg aus dem Dachgeschoss.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Schon seit 2016 wird der ehemalige Jugendraum in der alten Schule im Pfaffenhofer Ortsteil Biberberg aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr benutzt. Dieser befindet sich im Dachgeschoss des Gebäudes, im Erdgeschoss sind das Feuerwehrgerätehaus und ein Versammlungsraum untergebracht. Speziell bezüglich des Jugendraums soll die alte Schule nun brandschutztechnisch ertüchtigt werden, wie es im Beamtendeutsch heißt. Ein Ingenieurbüro hat dazu drei Varianten vorgeschlagen, die in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Marktgemeinde erörtert wurden. Am Ende beschloss der Ausschuss einstimmig die Variante eins in Betracht zu ziehen, bei der auf eine Prüfung des notwendigen Brandschutznachweises verzichtet werden kann, da in diesem Fall keine Abweichungen beantragt werden müssen.

Nach ersten Schätzungen müssen 80.000 bis 100.000 Euro investiert werden

Neben dem Versammlungsraum für 50 bis 60 Menschen und dem Jugendraum für bis zu 20 Menschen gibt es im Gebäude eine Kleingarage für die Feuerwehr. Der massiv errichtete Versammlungsraum hat zwei Fluchtwege, der in Holzbauweise errichtete Jugendraum nur einen. Die Tür zum Versammlungsraum besteht aus Holz, sie müsste durch eine Brandschutztür ersetzt werden. Dazu gilt es, die Decke und das Treppenhaus brandschutzfähig aufzurüsten. Weitere kleine Maßnahmen wären erforderlich sowie eine größere im Jugendraum, bei dem wieder Bedarf zur Nutzung besteht. Dieser müsste einen Austritt oder einen Balkon erhalten. In der zweiten vom Ingenieurbüro vorgeschlagenen Variante wäre eine Außentreppe vorgesehen, für die sich der Ausschuss aber wegen der zu erwartenden hohen Kosten nicht erwärmen konnte. Auch so müssen nach ersten Schätzungen 80.000 bis 100.000 Euro investiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen