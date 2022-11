Die Bitte der Silheimer wurde bei der Landkreisreform nicht gehört

Plus Einst wanderten die Einwohner von Silheim regelmäßig zur Gottesmutter nach Mariazell. Die Übernahme in den Kreis Günzburg konnten sie nicht verhindern.

Die Herrschaft Pfaffenhofen gehörte einst nicht zu den kleinsten der zahlreichen geistlichen und weltlichen Territorien unserer Heimat. Zumeist sind die einst selbstständigen Dörfer und Weiler heute in der gleichnamigen Marktgemeinde vereinigt. Doch gibt es eine zeitgenössische Grenze, welche die vormalige Geschlossenheit durchschneidet.