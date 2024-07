Bildergalerie Das Donaufest 2024 kann beginnen: Die schönsten Fotos vom Fahnenlauf

Die Fahnen stehen, das Donaufest beginnt. Freiwillige Läuferinnen und Läufer haben die 600 Donaufestfahnen am Donnerstagabend von der Messe bis zum Festgelände getragen, wo sie dann direkt montiert wurden. Nach dem Fest werden die von Künstler Ralf Milde unter dem Motto „10 Nationen treffen die Donau“ gestaltet wurden, für den guten Zweck verkauft - bis dahin warten aber zehn vollgepackte Festtage mit Konzerten, Lesungen, Vorträgen, mit dem Markt der Donauländer und vor allem mit geselligem Beisammensein an den beiden Ufern des Flusses. Festauftakt auf dem Marktgelände am Freitag, 5. Juli, um 17 Uhr.