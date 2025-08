180 Musikerinnen und Musiker auf einer Bühne: Vorverkauf für „Blasmusik meets Chöre“ startet

Unter dem Motto „Blasmusik meets Chöre – Rothtal musikalisch vereint“ geben Musikerinnen und Musiker aus Obenhausen, Buch, Unterroth und Oberroth am Samstag, 8. November, ein Konzert in der Illertisser Vöhlinhalle. Rund 100 Sängerinnen und Sänger werden auf der Bühne stehen, dazu spielt ein 80-köpfiges Orchester. Der Erlös geht an das Benild-Hospiz und die Kartei der Not. Am Sonntag, 10. August, beginnt der Vorverkauf.

Karten gibt es vorab für 14 Euro, an der Abendkasse sind sie zwei Euro teurer. Kinder unter zwölf Jahren sind frei. Vorverkaufsstellen sind die City-Papeterie in Illertissen, Bianca‘s Lädele in Unterroth, der Raiffeisen-Markt in Buch und die Tankstelle in Unterroth. Auch bei allen teilnehmenden Vereinen sind Tickets im Vorverkauf erhältlich. Das Benefizkonzert beginnt am 8. November um 19 Uhr. Für die Bewirtung während der Pausen und nach dem Konzert sorgt der SV Jedesheim. (AZ)