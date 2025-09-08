Blutmond: So war die Mondfinsternis im Landkreis Neu-Ulm zu sehen

Ein besonderes Himmelsspektakel konnte man am Sonntagabend auch im Landkreis Neu-Ulm beobachten: Der Mond färbte sich während der totalen Mondfinsternis rötlich-braun und wurde zum sogenannten „Blutmond“. Um das zu beobachten, benötigte man einen dunklen Ort, einen guten Blick nach Osten – und ein wenig Glück.

Blutmond war zwischen Emershofen und Tiefenbach erst gegen 21 Uhr sichtbar

Etliche ‚Mondsüchtige‘ säumten aus diesem Grund die Straße zwischen Emershofen und Tiefenbach, schreibt Thomas Kempf, dem dieses Foto des roten Mondes gelang. „Der Horizont gen Osten war sehr diesig, sodass man den im Erdschatten befindlichen Mond erst gegen 21 Uhr im Dunst erspähen konnte“, beschreibt Kempf.

Ein weiteres Motiv ergab sich für Kempf gegen Ende der Mondfinsternis an der Vöhringer Realschule: „Einer der Störche saß im Nest und dahinter schien der Mond, der Erdschatten warf sich noch teilweise auf unseren Trabanten. Der Storch schien mich im hohen Gras zu beobachten, was ‚der da unten‘ wohl so vorhat“, schreibt er dazu.

Nächste Mondfinsternis findet erst 2028 statt

Bei einer totalen Mondfinsternis wandert die voll beleuchtete Mondkugel durch den Schatten der Erde und wird verfinstert, da sich die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne zwischen Mond und Sonne schiebt. Die nächste Mondfinsternis dieser Art gibt es erst wieder am 31. Dezember 2028. (AZ)

