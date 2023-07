Mähdrescher brennt in Boos: Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt

Auf der Fellheimer Straße in Boos fängt der vordere Teil eines Mähdreschers an zu brennen. Die Feuerwehr kann einen noch größeren Schaden verhindern.

Ein Mähdrescher hat am Sonntagnachmittag in Boos Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig eingreifen und verhindern, dass die Maschine vollständig ausbrennt.

Mähdrescher brennt in Boos: Polizei geht von technischem Defekt aus

Gegen 16 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr ein 47-jähriger Mann mit dem Mähdrescher die Fellheimer Straße in Boos in Richtung Fellheim. Weil das Fahrzeug im vorderen Bereich zu brennen begann, wurde die Freiwillige Feuerwehr Boos alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, das Fahrzeug vor dem vollständigen Abbrennen zu löschen. Die Polizei geht bei der Brandursache von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus. Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 75.000 Euro beziffert. Im Einsatz waren etwa 40 Mann der Feuerwehr Boos sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen. (AZ)