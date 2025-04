Brand in Buch: Heu im Gewerbegebiet steht in Flammen

In der Nacht auf Mittwoch hat altes Heu in Buch gebrannt. Die Feuerwehren wurden um 3.25 Uhr alarmiert, rund 60 Aktive waren im Einsatz. Das Heu war zuvor aus einem Stadel ausgeräumt worden, der für den Neubau des Bucher Pfarrheims abgebrochen werden soll. In Flammen stand ein Streifen mit circa vier Metern Breite, 1,50 Metern Höhe und 60 Metern Länge, wie Bürgermeister Markus Wöhrle schätzte. Der Schaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt, die Polizei Illertissen ermittelt.

Neben dem Heu brannte auch Feldgehölz entlang des Dammes an der Roth. Einsatzkräfte der Feuerwehren Buch, Illertissen, Unterroth, Gannertshofen und Ritzisried sowie Führungskräfte der Kreisbrandinspektion brachten das Feuer unter Kontrolle.

Weitere Informationen folgen.