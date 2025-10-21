Brand von Feldstadel in Weißenhorn: Im Februar wurde schon einmal ermittelt

Nach dem Brand eines Feldstadels in Weißenhorn steht der Verdacht im Raum, dass ein Brandstifter das Feuer gelegt haben könnte. „Wir ermitteln wie immer in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Denkbar seien vorsätzliche Brandstiftung, fahrlässige Brandstiftung, aber auch ein technischer Defekt. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Bränden. Spekulationen hatte es bereits in der Einsatznacht gegeben.

Der Polizeisprecher bestätigte einen Hinweis an unsere Redaktion, dass es zwei Brandstellen gegeben hatte. Dies war für Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag Anlass zu Spekulationen über eine Straftat. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr über den Notruf gemeldet worden, Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin zum Stadel am Bretzelesweg im Weißenhorner Stadtteil Grafertshofen.

Brand von Stadel in Weißenhorn: Polizei prüft Zusammenhang zu früheren Bränden

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Die Freiwilligen der Wehren aus Weißenhorn, Grafertshofen und Bubenhausen verhinderten, dass ein im Stadel eingestellter Mähdrescher abbrannte. Eingelagerte Heuballen hingegen wurden durch das Feuer zerstört. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem ein Gesamtschaden in Höhe von circa 60.000 Euro aus. Bei den Löscharbeiten unterstützten auch das Technische Hilfswerk (THW) und ortsansässige Unternehmen mit einem Radlader, einem Bagger und einem Frontlader.

Bereits im Februar dieses Jahres ermittelte die Polizei in Weißenhorn wegen Sachbeschädigung in diesem Stadel. Damals wurden Spuren festgestellt, die auf ein offenes Feuer im Stadel hindeuteten. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden. Zudem ist unklar, ob der Brand vom Sonntag im Zusammenhang mit zwei weiteren Brandstiftungen steht, die an den Wochenenden 3./4. Oktober und am 12./13.10. Oktober in einer Schrebergartenanlage am gegenüberliegenden, nördlichen Standrand von Weißenhorn begangen wurden. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.