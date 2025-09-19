Braucht Jedesheim eine bessere Löschwasserversorgung?

Ein Brunnen oder ein Schacht, Wolfgang Gleich findet das mindestens überlegenswert. Bis vor ein paar Jahren gab es in Jedesheim einen Saugschacht, um bei Bränden an Wasser zu gelangen. Jetzt warnt die Kreisbrandinspektion: „Die Versorgung mit Löschwasser ist als nicht ausreichend anzusehen.“ Ortssprecher Gleich erinnert an einen Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Jahr 2017: „Damals wurde es knapp.“ Braucht Jedesheim einen neuen Brunnen oder einen Wasserspeicher?
Illertissen
