Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Braucht Jedesheim dringend eine neue Löschwasserversorgung? Ideen kommen auf den Prüfstand

Illertissen

Braucht Jedesheim eine bessere Löschwasserversorgung?

Die Kreisbrandinspektion warnt, dass bessere Vorkehrungen nötig sind. Die Stadt Illertissen sieht sich nicht in der Pflicht und sucht trotzdem nach Lösungen.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Löscharbeiten beim Brand auf dem Bauernhof im Jedesheimer Ortskern im Januar 2017.
    Löscharbeiten beim Brand auf dem Bauernhof im Jedesheimer Ortskern im Januar 2017. Foto: Wilhelm Schmid (Archivbild)

    Ein Brunnen oder ein Schacht, Wolfgang Gleich findet das mindestens überlegenswert. Bis vor ein paar Jahren gab es in Jedesheim einen Saugschacht, um bei Bränden an Wasser zu gelangen. Jetzt warnt die Kreisbrandinspektion: „Die Versorgung mit Löschwasser ist als nicht ausreichend anzusehen.“ Ortssprecher Gleich erinnert an einen Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Jahr 2017: „Damals wurde es knapp.“ Braucht Jedesheim einen neuen Brunnen oder einen Wasserspeicher?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden