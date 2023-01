Buch

11:45 Uhr

Abbruch in Buch: Das alte Bräuhaus ist jetzt Geschichte

Plus Aus Sicherheitsgründen ist das marode Bräuhaus in Buch abgerissen worden. Ein Kenner der Ortshistorie hat Informationen über das Gebäude zusammengetragen.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Jahrhundertelang bildete das direkt an die Einmündung der Unterrother Straße in die Untere Straße grenzende ehemalige Bräuhaus einen markanten Blickfang in Buch. Nicht zu übersehen war allerdings auch, dass der Zahn der Zeit in den zurückliegenden Jahren erheblich an dem Bauwerk genagt hatte. Wegen seiner sehr schlechten Bausubstanz und deshalb auch aus Sicherheitsgründen hat der Besitzer das Gebäude vor Kurzem abgerissen. Es stand nicht unter Denkmalschutz, wurde aber bereits vor mehr als 250 Jahren errichtet. Wir werfen einen Blick in die Geschichte des Hauses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

