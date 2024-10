Auto wird bei Unfall mit Lastwagen auf die Seite geschleudert

Gegen 15.30 Uhr kam es am Montagnachmittag in Obenhausen zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Nach ersten Auskünften von Einsatzkräften vor Ort fuhr der Lastwagen von Süden kommend auf der Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 2020. Aus der Einmündung der Nordholzer Straße kommend, missachtete angeblich der Autofahrer die Vorfahrt des Lastwagens. Hierbei erfasste der Lkw den bereits auf die Staatsstraße herausgefahrenen Pkw auf der Rückseite und warf ihn auf die Seite in Richtung der Gartenmauer eines benachbarten Gasthofs.

Die beiden Insassen des Pkw kamen zur Abklärung eventueller Verletzungen in eine Klinik, während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb. Aufgrund der ersten Meldungen hatte die Leitstelle „Donau-Iller“ neben der Ortswehr aus Obenhausen auch die Feuerwehren aus Buch, Illertissen und Weißenhorn alarmiert, weil davon ausgegangen wurde, dass in dem umgeworfenen Pkw mehrere Personen eingeklemmt seien. Das bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.