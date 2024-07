Buch

06:30 Uhr

Bucher Marktrat plant Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen

Plus Ein Architekt zeigt, welche Möglichkeiten für Baugebiete und Unternehmen es in Buch und den Ortsteilen gibt. Für Bürgermeister Markus Wöhrle ist eins klar.

Von Claudia Bader

Der Markt Buch wächst und entwickelt sich weiter. Laut Bürgermeister Markus Wöhrle muss deshalb die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen rechtzeitig und vorausschauend geplant werden. Im Auftrag der Marktgemeinde hat Architekt Thomas Häußler auf Grundlage des gültigen Flächennutzungsplans Möglichkeiten einer künftigen Entwicklung in Buch und seinen Ortsteilen gesucht. Bei der jüngsten Sitzung des Marktrats stellte er einige potentiellen Gebiete vor. Sein Vorentwurf wurde vom Ratsgremium einstimmig gebilligt.

In Buch käme eventuell ein 5,8 Hektar umfassendes, derzeit landwirtschaftlich genutztes Areal nördlich des Herdwegs in Frage. Hier könnte ein Mischgebiet mit Gewerbeansiedlung im nördlichen sowie Wohnbebauung im südlichen Bereich entstehen. Als Ortsrandarrondierung bildet eine ebenfalls landwirtschaftliche Fläche von 4,8 Hektar westlich des Herdwegs für den Planer eine weitere Alternative. Allerdings ist diese sehr weit vom Ortskern entfernt. Die Markträte bevorzugen deshalb ein 5,7 Hektar umfassendes Gelände südöstlich des Herdwegs. Dieses Wohngebiets müsste von der Staatsstraße aus über eine Abbiegespur und einen Kreisverkehr erschlossen werden. Da sich die betroffenen Grundstücke im Besitz mehrerer Eigentümer befinden, wäre der Erwerb aufwändiger, vermutet Architekt Häußler. Im Ortsteil Dietershofen hat er ein teilweise bereits bebautes Gebiet am südwestlichen Ortsrand beleuchtet. Seiner Ansicht nach könnte diese 3500 Quadratmeter große Fläche das Dorfgebiet geringfügig abrunden.

