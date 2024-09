Bürgermeister erklärt Kommunalpolitik auf Instagram und Tiktok – und erreicht Hunderte

Am Anfang war eine Sorge. Was, wenn ein Problem entsteht und die Unzufriedenheit so lange schwelt, bis der Ärger nicht mehr einzufangen ist? Am 15. März 2020 wurde Markus Wöhrle zum Bürgermeister von Buch gewählt, zwei Wochen später begann der Corona-Lockdown. Wöhrle wollte trotzdem direkten Kontakt zu möglichst vielen Leuten. Er wollte schnell erfahren, was die Menschen bewegt. Schnell setzte er auf Social-Media-Plattformen. Heute veröffentlicht der Bürgermeister der rund 4000 Einwohner zählenden Marktgemeinde dort Erklärvideos und erreicht damit viele Hundert Menschen. Über den Weg dorthin und die Chancen.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis