Buch

vor 49 Min.

Der Markt Buch schafft Platz für neue Wohnhäuser und neues Gewerbe

Plus Bürgermeister Markus Wöhrle gibt einen Überblick über die Investitionen, die 2022 in Buch anstehen. Das schränkt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Von Jens Noll

Für den Markt Buch stehen in diesem Jahr hohe Investitionen an. Außerdem wirken sich wie in anderen Kommunen nach wie vor die Corona-Pandemie und jetzt zusätzlich der Krieg in der Ukraine auf die Finanzen aus. "Wir sind gezwungen, einen Haushalt aufzustellen, der sich auf die Pflichtaufgaben der Kommune beschränkt", sagte deshalb Bürgermeister Markus Wöhrle in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates. Er ging in seiner Haushaltsrede aber auch auf Entwicklungen ein, die zeigen, dass Buch an Attraktivität gewonnen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen