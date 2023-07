Heizstrahler verursacht Brand in Dietershofen

In einem Raum, in dem sich eine Mutter und ihr Säugling aufhalten, fängt ein Handtuch Feuer. Ein Arbeiter erleidet beim Löschen eine Rauchgasvergiftung.

Ein Heizstrahler hat am Montagvormittag einen Brand im Bucher Ortsteil Dietershofen ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, fing ein Handtuch, das über den Heizstrahler gelegt worden war, Feuer. In dem Raum befand sich zu dem Zeitpunkt eine Bewohnerin des Hauses mit ihrem Säugling. Der Brand wurde schnell entdeckt und von Handwerkern gelöscht, die in der Nähe Arbeiten verrichteten und die Hilferufe der Frau hörten. Ein Arbeiter erlitt nach Polizeiangaben dabei eine Rauchvergiftung und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein technischer Defekt könnte zu dem Brand im Bucher Ortsteil geführt haben

Die Mutter und ihr Säugling blieben unverletzt. Der Schaden, den der Ruß in dem Zimmer angerichtet hat, beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Heizstrahler sei zum Zeitpunkt des Brandes allerdings ausgeschaltet gewesen, heißt es im Polizeibericht. Weshalb das Handtuch Feuer fing, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Möglicherweise war ein technischer Defekt des Elektrogeräts die Ursache. (AZ)