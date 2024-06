Zwei Kennzeichen in Gannertshofen gestohlen

In der Nacht auf Samstag stehlen Unbekannte zwei Kennzeichen in Gannertshofen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Unbekannte haben in Gannertshofen in der Nacht von Freitag auf Samstag das Kennzeichen eines Autos und eines Anhängers entwendet. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Fahrzeuggespann in dem Hof eines Wohnanwesens in der Straße Am Kammeracker.

Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenen Kennzeichen in Gannertshofen

Die Polizei schätzt den Entwendungsschaden auf etwa 30 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303-96510. (AZ)