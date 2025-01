Gemeinsinn und Engagement prägen Buch

Was wäre eine Kommune ohne eine bunte, vielfältige Vereinslandschaft und ohne Menschen, „welche sich Jahr für Jahr für das Gemeinwohl einbringen und in überwiegend ehrenamtlichem Engagement tolle Projekte initiieren?“, wie es Bürgermeister Markus Wöhrle formulierte? Da ist ein Neujahrsempfang ein schöner Rahmen, sich dafür zu bedanken. So wie in Buch. Was sich der Ortschef fürs neue Jahr wünscht: „Behalten Sie sich bitte alle diese Bereitschaft hierfür.“ Der CSU-Politiker schilderte auch, was der Einsatz vieler Menschen bewirkt hat.

