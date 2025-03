Hauptversammlung mit Neuwahlen des CSU-Ortsverbandes Buch

Die neue Vorstandschaft des CSU-Ortsverbands Buch ist (fast) die alte: Einstimmig wurden Ralph Manhalter als Erster Vorsitzender, Markus Wöhrle als Stellvertreter sowie Markus Ried als Schatzmeister wiedergewählt.

Neu zu besetzen galt hingegen der Posten des Schriftführers. Nach dem Ausscheiden von Bernhard Rogg übernahm Ursula Wikorill das Amt. Auch diese Wahl verlief einstimmig, ebenso wie jene von Markus Wöhrle zum Digitalbeauftragten.

Bei der Versammlung im Gasthaus zur Blauen Traube in Obenhausen unterrichtete Wöhrle als Bürgermeister die Mitglieder des Ortsverbands über die aktuellen kommunalpolitischen Themen wie beispielsweise die Wasserversorgung, den aktuellen Stand hinsichtlich des weiteren Vorgehens am Nordholzer Weiher und den Neubau eines Kindergartens in Obenhausen.

Der CSU-Ortsverband zählt aktuell 65 Mitglieder und liegt damit, gemessen an der Einwohnerzahl, mit an der Spitze im Landkreis Neu-Ulm.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.