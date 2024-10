Marode Gartenstraße in Buch wird ausgebaut

Die Gartenstraße in Buch befindet sich in einem schlechten Zustand. Dies hatte Bürgermeister Markus Wöhrle dem Marktrat bereits Ende Juli 2024 anhand von Bildern verdeutlicht. Der Beschluss für die erstmalige Erschließung der Straße wurde einstimmig gefasst. Bei seiner jüngsten Sitzung hat das Ratsgremium die Planungsleistungen nach minimalsten Anforderungen (Fahrbahndecke, Fahrbahnentwässerung und fehlende Straßenbeleuchtung) zum Preis von rund 52.000 Euro einstimmig an ein Ingenieurbüro vergeben.

Abgerechnet wird die Straßenerschließung gemäß der kommunalen Erschließungsbeitragssatzung, informierte der Rathauschef. Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung sei an dieser Straße kein Gehsteig erforderlich – außer wenn die Anlieger dies wünschen.