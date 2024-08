Motorradfahrer überholt Kolonne und prallt gegen Auto

Gegen 17 Uhr kam es am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2020 nördlich des Bucher Ortsteils Obenhausen zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt wurde.

Motorradunfall: Feuerwehr bei Obenhausen im Einsatz

Wie an der Einsatzstelle zu erfahren war, sei eine Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor von Gannertshofen kommend in südlicher Richtung nach Obenhausen unterwegs gewesen. Vor dem Traktor fuhr noch ein Pkw, der auf Höhe Dietershofen nach links in die Straße „Am Durchgang“ abbiegen wollte. Währenddessen überholte ein Motorradfahrer die gesamte Kolonne und beachtete dabei den Linksabbieger nicht. So prallte das Motorrad in die Fahrerseite des Autos und kam dadurch zum Sturz.

Der Motorradfahrer wurde leicht bis mittelschwer verletzt vom Notarzt erstversorgt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Sozia wurde von der Feuerwehr betreut. Der Autofahrer blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Wehren von Obenhausen-Dietershofen und Buch, die den Verkehr auf der Staatsstraße wechselweise einspurig an der Unfallstelle vorbeileiteten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.