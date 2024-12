Musik zum Advent in Buch

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom ersten Vorstand des Musikvereins Buch Wolfgang Negele, der die vielen anwesenden Gäste herzlich begrüßte.

Den Anfang machten die Musikerinnen und Musiker mit „Mountain Wind“ vom österreichischen Komponisten Martin Scharnagl. Der Ausflug in die Bergwelt wurde daraufhin mit „Alpine Inspirations“, ebenfalls von Scharnagl, fortgesetzt. Ergänzt wurde das Programm von Johannes Baumeister an der Orgel mit „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ von Johannes Sebastian Bach und „Berceuse“ von Louis Vierne. Bei ihrer kleinen Reise nach Irland spielten die Blasmusikfreunde die bekannten Stücke „Irish Dream“, „Down by the Sally Gardens“ und „May the Road Rise“, bei dem die Kapelle von der Violinistin Rebekka Mack unterstützt wurde.

Abschließend gab es noch ruhige Klänge beim bekannten Wiegenlied „Guten Abend, gut‘ Nacht“ von Johannes Brahms und als Zugabe „Wir sagen euch an den lieben Advent“, mit dem das Publikum bestens in die Adventszeit verabschiedet wurde.

Schlussworte an die Gäste fand die erste Vorsitzende der Musikkapelle Obenhausen Carolin Rapp, die einen großen Dank an alle Mitwirkenden, insbesondere die Gastmusiker und den Dirigenten der Blasmusikfreunde Erhard Schneider aussprach. Abschließend fand ein Ausklang bei Punsch und Glühwein statt. Ein Teil der dabei gesammelten Spenden kommen der Pfarrkirche St. Valentin Buch zugute.

