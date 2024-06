Nach Hochwasser: Wasser im Nordholzer Weiher muss abgelassen werden

Plus Wie es mit dem Wahrzeichen des Bucher Ortsteils weitergehen soll, ist umstritten. Noch vor der finalen Entscheidung muss der Markt handeln. Das steckt dahinter.

Schon lange laufen Debatten, wie es mit dem Nordholzer Mühlenweiher weitergehen soll. Die Entscheidung des Bucher Gemeinderats, die Stauanlage zurückzubauen und die Biber mäandernd durch ein als Biotop gestaltetes Areal zu führen, stößt im Dorf auf Widerstand. Deswegen soll das Thema neu besprochen werden. Doch unabhängig von diesen Diskussionen muss das Wasser des Weihers, der als Wahrzeichen von Nordholz gilt, nach Auskunft der Marktgemeinde abgelassen werden.

Während des Hochwasserwochenendes sicherten Bauhof, beauftragte Unternehmen und das Technische Hilfswerk den Damm. Dabei war zu nächst die nordwestliche Ecke im Fokus. Doch am Samstag, 1. Juni, trat Wasser durch den Damm auf die Biberstraße aus, auch Dammmaterial wurde auf die Straße gespült. Das THW baute Sandsäcke auf, die Verstärkung besteht noch immer. Die Gefährdungslage am Nordholzer Weiher ist schon länger bekannt. Immer wieder gab es Überlegungen, wie die Situation verbessert werden kann. Doch die Anforderungen sind hoch, weil der Mühlenweiher als Naturdenkmal eingestuft ist. Veränderungen müssen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Neu-Ulm und gegebenenfalls mit der Regierung von Schwaben abgestimmt werden. Für Sanierungsmaßnahmen ist die Zustimmung des Wasserwirtschaftsamts Donautwörth nötig. Bislang gibt es keine Lösung, die für alle Seiten passt.