Besuchte ein Mann, der später Papst wurde, einst den Grafen in Obenhausen?

Dieses alte Familiengemälde der Grafen von Moy zeigt Maximilian Graf von Moy nebst Gattin und dem Schloss in Obenhausen in der Ferne.

Plus Erzählungen zufolge pflegte der spätere Papst Pius XII. vor seiner Amtszeit eine freundschaftliche Verbindung zur gräflichen Familie in Obenhausen.

Von Ralph Manhalter

Es gibt Geschichten, welche von einer Generation an die nächste weitererzählt werden. So generiert sich aus dem kommunikativen Gedächtnis allmählich eine kulturelle Erinnerung. Dieser Prozess ereignet sich im Großen in der Form von nationalen Gedächtnisorten, als auch im kleinen familiären Milieu. Entweder erfährt das ursprüngliche Ereignis irgendwann eine Mystifizierung oder fällt - im Gegenteil - dem Vergessen anheim. In diesem Artikel aus der Reihe "Geschichten aus der Geschichte" geht es um den angeblichen Besuch einer prominenten Person in Obenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

