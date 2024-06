Motorradfahrer rettet sich bei Obenhausen durch Manöver vor Lkw

Ein Lkw-Fahrer übersieht einen Motorradfahrer auf der Staatsstraße bei Obenhausen. Dass nichts Schlimmeres passiert, verdankt dieser seiner schnellen Reaktion.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2018 bei Obenhausen am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr dank seiner schnellen Reaktion mit leichten Verletzungen davongekommen. Wie die Polizei ermittelte, war ein Lkw-Sattelzug auf der Nordholzer Straße von der Obenhauser Ortsmitte kommend unterwegs und bog außerhalb des Ortes auf der dortigen Anhöhe nach links auf die Staatsstraße 2018 in Richtung Krumbach ein.

Lkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer bei Obenhausen

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der vom Kreisverkehr am südlichen Ortsende her auf der Staatsstraße bergauf fuhr. Um einen folgenschweren Zusammenstoß zu vermeiden, unternahm der 50-jährige Biker einen Ausweichversuch und lenkte seine Maschine nach rechts über die Böschung in ein angrenzendes Maisfeld, ohne den Lkw zu berühren.

Der Motorradfahrer schaffte es, dass er den Lkw (links im Bild) nicht einmal berührte. Foto: Wilhelm Schmid

Wegen Ausweichmanöver erlitt Motorradfahrer nur leichte Prellungen

So erlitt der Motorradfahrer nur leichte Prellungen. Da dies zunächst unklar war und ein Rettungswagen von weiter her anfahren musste, wurde die First-Responder-Gruppe der Feuerwehr Buch alarmiert. Diese leistete qualifizierte Erste Hilfe und sicherte die Unfallstelle ab, sodass der Motorradfahrer schließlich dem Regel-Rettungsdienst übergeben werden konnte.

Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf tausend Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug ist unbeschädigt. (wis)