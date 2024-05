Buch-Obenhausen

Münchner Stararchitekt entwarf Gasthaus Zur blauen Traube in Obenhausen

Das Gasthaus Zur blauen Traube in Obenhausen lockt Freunde kroatischer Küche an. Auch ein Blick auf die Fassade lohnt sich – Architekt Gabriel Seidl von hat das Gebäude entworfen.

Plus Der Mann, der unter anderem das Münchner Lenbachhaus entwarf, plante das Gebäude des Lokal im Bucher Ortsteil. Über die Kontakte, die das möglich machten.

Von Ralph Manhalter

Durchfahrende meinen in so manchem Gebäude etwas Herrschaftliches zu erkennen. Natürlich der Schlossbau in einer Variante des höfischen Schönbrunner Gelbs, daneben ein prachtvolles Gasthaus, noch drei weitere Häuser, die irgendwie zum Schloss zu gehören scheinen und schließlich, auf dem nahen Friedhof, eine pittoreske Grabkapelle. Sicherlich gibt es auch in der Umgebung einstige Kleinresidenzen, doch selten ist ein feudales Ensemble so konzentriert anzutreffen wie in Obenhausen. Stolz des hier Beheimateten? Gewiss, aber es war ja auch einer der berühmtesten Architekten seiner Zeit, der hier im Tal der Roth seine Spuren hinterließ.

Dabei ist nicht einmal der Schlosskomplex gemeint, jene jahrhundertealte Befestigung, einst als Wasserburg errichtet und zuletzt unter Lambert von Malsen-Ponickau in den heutigen Zustand versetzt. Wenige Meter nördlich und unter Liebhabern kroatischer Küche sehr beliebt, lädt das Gasthaus Zur blauen Traube im Sommer in den Biergarten, um unter dichten Kastanien den Tag ausklingen zu lassen. Dabei sollte es nicht unterlassen werden, einen Blick auf die Fassade des Bauwerks zu werfen.

