Unbekannter stiehlt Kennzeichen in Obenhausen

Das Kennzeichen eines Motorrads ist am Montag in Obenhausen entwendet worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 17 und 19.30 Uhr das amtliche Kennzeichen eines Motorrads entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war die Maschine im Hof eines Wohnanwesens in der Graf-Moy-Straße in Obenhausen abgestellt.

Polizei bitte nach Kennzeichendiebstahl in Obenhausen um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)