Ortsdurchfahrt von Buch wegen Straßenbau gesperrt

Am Dienstag ist die Baustelle an der Obenhauser Straße in Buch eingerichtet worden, außerdem wurden die Abschnitte des Gehwegs an der Fußgängerampel weggefräst. Hier wird ein taktiles Leitsystem eingebaut, damit Blinde und Sehbehinderte die Straße einfacher überqueren können. Nicht nur deswegen ist die Ortsdurchfahrt für mehrere Tage gesperrt.

„Am Mittwoch kommt die Asphaltfräse zum Einsatz und entfernt den Feinbelag auf der Fahrbahn in einer Länge von rund 420 Metern“, kündigt Bürgermeister Markus Wöhrle an. Die durch Spurrillen beschädigte Obenhauser Straße wird zwischen Netto und Einmündung Untere Straße neu asphaltiert. Das Gleiche gilt für die Einmündung des Siedlerwegs. Die Maßnahme solle alle entlasten, die zu Fuß unterwegs sind, meint Wöhrle – „da sie nicht mehr Angst haben müssen, bei Regenwetter durch vorbeifahrende Fahrzeuge nass gespritzt zu werden.“ Auch die Fußgängerampel erhält im Zuge der Maßnahme die vorgeschriebene Markierung.

Buch: Umfangreiche Baumaßnahmen beginnen

Im Anschluss an diese Arbeiten wird die Baustelle verlagert, der Straßenbereich rund um die Ortsmitte „An der Linde“ wird in gleicher Weise saniert. Danach ist die Sanierung der Ortsverbindungsstraße Christersthofen–Halbertshofen an der Reihe, wo auch die maroden Schutzplanken ersetzt werden. Der Markt Buch investiert gut 300.000 Euro, Zuschüsse gibt es nicht. Die Kosten für die Fahrbahnsanierung in Buch trägt der Freistaat.

Die Obenhauser Straße soll für eineinhalb Wochen gesperrt sein, die exakte Dauer hängt von der Witterung ab, welche die Arbeiten beeinflusst. Die überörtliche Umleitung führt über die Anschlussstelle Illertissen und Unterroth, die innerlörtliche über Fuggerstr, Gewerbestraße und Bürgermeister-Graf-Straße. Weil Einheimische voraussichtlich den Bauernfeldweg als Abkürzung nutzen werden, gilt an dessen nördlichen Ende ein Halteverbot. Zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen vor allem in der Unteren Straße und im Bauernfeldweg sollen die Sicherheit erhöhen.

Indes ist auch die direkte Verbindung zwischen Buch und Krumbach bis voraussichtlich 18. Oktober gesperrt, wie das Staatliche Bauuamt mitteilt. Grund dafür sind Kanalarbeiten in Breitenthal. Die Umleitung verläuft durch den Roggenburger Forst, wo die Straße zwischen Ingstetten und Deisenhausen im August nach langen Sanierungsarbeiten wieder freigegeben wurde.