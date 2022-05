Pfarreiengemeinschaft steht unter dem Zeichen des Fischs zusammen

Plus Vor anderthalb Jahren schlossen sich die Pfarreien offiziell zusammen. Jetzt hatten die Gläubigen die Gelegenheit, diesen Zusammenschluss zu feiern.

Aus grünen und blauen Kreisen formten Gläubige aus den Kirchengemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Buch einen Fisch. Er ist das Symbol der neu eingerichteten Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen. Die besteht schon seit anderthalb Jahren - doch gefeiert werden konnte der Zusammenschluss erst jetzt.