Unbekannte brechen Staubsaugerautomaten auf

Jemand hat sich in Buch an Staubsaugerautomaten auf einem Tankstellengelände zu schaffen gemacht.

Staubsaugerautomaten sind auf einem Tankstellengelände in der Gewerbestraße in Buch aufgebrochen worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Dienstag gegen 0.10 Uhr. Zwei bislang Unbekannte machten sich an mehreren Automaten zu schaffen und stahlen das darin befindliche Münzgeld. Der Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. Beamte der Polizeiinspektion Illertissen ermitteln und sicherten Spuren am Tatort. (AZ)