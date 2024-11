Vorlesen für Jung und Alt: Buch beteiligt sich am 21. bundesweiten Vorlesetag

Icon Vergrößern Die Senioren der Tagespflege freuten sich über die Geschichten. Foto: Heidi Konrad Icon Schließen Schließen Die Senioren der Tagespflege freuten sich über die Geschichten. Foto: Heidi Konrad

Wie jedes Jahr fand am dritten Freitag im November der bundesweite Vorlesetag statt, diesmal unter dem Jahresmotto „Vorlesen schafft Zukunft“. Initiatoren sind die Wochenzeitung „Die Zeit“, die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung. Ziel ist es, ein öffentliches Zeichen für das Vorlesen zu setzen und vor allem bei Kindern die Begeisterung für das Lesen zu wecken. Für diesen Aktionstag hatte die Marktbücherei St. Valentin in Buch ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Senioren zusammengestellt. Unter dem Motto „Lesespaß mit Ida Maus“ konnten die großen und kleinen Leser in der Bücherei schmökern, sich Geschichten vorlesen lassen und Bilder malen. Das Angebot wurde rege angenommen. Auch die Senioren in der Tagespflege „Illersenio“ freuten sich über Geschichten von früher, die zum Mitmachen animierten. 28 Schülerinnen und Schüler der Klassen zwei bis neun der Grund- und Mittelschule Buch beteiligten sich an einer besonderen Aktion: Sie lasen den Kindern der Kita Purzelbaum spannende und lustige Geschichten aus Bilderbüchern vor. Die Kinder hörten gebannt zu, während die Schüler und Schülerinnen mit viel Engagement und Freude ihre Geschichten vorlasen. „Das hat so Spaß gemacht. Können wir das wieder machen?“, so ein Schüler der vier Klasse. Ein gelungener Vorlesetag für alle Beteiligten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.