Bucher-Areal in Vöhringen: Erste Überlegungen erreichen die Kommunalpolitik

Die Tage der Bucher‘schen Hofstelle an der Unteren Hauptstraße/Ecke Weiherstraße, sind offenbar gezählt. Das Ensemble landwirtschaftlicher Gebäude, das bereits in städtischem Besitz ist, gilt als nicht erhaltungswürdig und wird wohl abgeräumt, sobald sich die Pläne konkretisieren, welche die Stadt damit verfolgt. Sie hat vor, das Grundstück in ihre neue Wohnungsbaugesellschaft einzubringen. Ob dort jedoch neben Wohnungen nicht auch „gewerbliche Einheiten“ für Dienstleister entstehen, ist noch offen.

Offen ist nicht nur das, sondern so gut wie alles. Was dem Bau- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung vorgelegt wurde, firmiert unter dem Titel „städtebauliche Überlegungen“. Angestellt hat diese das renommierte Planerbüro „Studio Stadtlandschaften“ aus Stuttgart, welches auch bei Vöhringens Renommierprojekt „Neue Rathausmitte“ eingespannt ist und die „Überlegungen“ bereits in anschauliche Pläne gefasst hat. Konkret in drei Varianten, wobei im Ausschuss Variante drei bereits den stärksten Zuspruch erhielt.

Das Stuttgarter Büro „Studio Stadtlandschaften" hat Vorschläge für das Bucher-Areal ausgearbeitet. Dessen Variante drei fand im Bauausschuss den größten Anklang. Foto: Thomas Vogel (Repro)

Bucher-Areal in Illerberg könnte umgestaltet werden

Parallel zur Hauptstraße würde demnach ein langer Baukörper entstehen, östlich dahinter und von diesem abgeschirmt vom Straßenlärm ein Ensemble aus vier kleinteiligen Punkthäusern. Im Zentrum des über 4000 Quadratmeter großen Areals entstünde ein Hof, der ein prägendes Strukturelement des einstigen Bauerndorfs Thal wieder aufgreifen würde.

Bei der örtlichen CSU und den Anwohnern habe diese Variante den größten Zuspruch gefunden, übermittelte Georg Thalhofer dem Gremium. Die beiden anderen Varianten sehen stattdessen drei Langgebäude vor, die ebenfalls einen Hof umschließen würden. Die Bebauung würde dadurch wohl massiver, allerdings könnten damit mehr Wohnungen realisiert werden zu womöglich günstigeren Baukosten. Doch so weit in die Tiefe reicht die Diskussion im Moment noch nicht.

Stadtrat von Vöhringen debattiert

Thalhofer überbrachte noch die Information, dass hier wohl ein mooriger Baugrund zu erwarten sei. Wolle man eine Tiefgarage bauen, wäre dies zu berücksichtigen. Wie er hält auch sein CSU-Kollege Markus Prestele diese Variante für am besten mit dem Ortsbild vereinbar. Auch Bürgermeister Michael Neher ließ seine Präferenz dafür durchblicken. Beschluss gab es keinen, die Findungsphase steht noch ganz am Anfang. Immerhin gibt es nun ein erstes Häkchen und erste Ideen davon, was auf dem Bucher-Areal sinnvoll und möglich wäre. Den markanten Bau gegenüber dem Dorfplatz würden die Planer auf jeden Fall erhalten wollen.

Verknüpft mit dem Projekt sind Hoffnungen, dass so durch Umzug womöglich größere Wohnhäuser am Ort frei würden für Wiedernutzungen. Denn Senioren-Wohnen könne dort ebenfalls ein Thema sein.