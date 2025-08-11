Bündnis Klare Kante gegen Rechts veranstaltet Gegendemo zu AfD-Veranstaltung in Weißenhorn

Als Reaktion auf die Veranstaltung des bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid am Samstag, 16. August, in der Stadthalle in Weißenhorn ruft das Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“ ab 19 Uhr zu einer Gegenkundgebung vor der Halle auf. „Wir fordern alle in und um Weißenhorn auf, mit uns gemeinsam klare Kante gegen rechts und Franz Schmid in Weißenhorn zu zeigen“, wird Marina Müller, die Sprecherin des Bündnisses, in einer Pressemitteilung zitiert.

Youtuber Neverforgetniki ist Gastredner bei der AfD-Veranstaltung in Weißenhorn

Eingeladen als Gastredner der Veranstaltung ist der Youtuber Niklas Lotz (“Neverforgetniki“), der nach Angaben des Bündnisses ein regionaler Teil eines rechten Influencernetzwerks rund um die sogenannte neue Rechte ist. Sein Youtube-Account sei bereits wegen Hassrede gelöscht gewesen.

Im vergangenen Jahr hatte Franz Schmid, der für die AfD im bayerischen Landtag sitzt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird, den umstrittenen AfD-Politiker Maximilian Krah nach Weißenhorn eingeladen und einen Gerichtsstreit gegen die Stadt gewonnen. Auch damals wurde gegen die Veranstaltung protestiert, etwa 320 Personen demonstrierten vor der Stadthalle. (anre)