Tiefenbacher Dorffest fand erfolgreich statt

Icon vergrößern Trotz des Regens war die Stimmung beim Dorffest prächtig. Foto: Sammlung Ott Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trotz des Regens war die Stimmung beim Dorffest prächtig. Foto: Sammlung Ott

Trotz schlechter Wettervorhersage führte der Vereinsring Tiefenbach sein Dorffest durch. Kurz vor Beginn des 33. Dorffests ging ein starker Platzregen auf das Festgelände nieder. Pünktlich zum Start jedoch konnte der Vorsitzende des Vereinsringes Ewald Ott, schon die ersten Gäste bei stabilem Wetter empfangen. Bürgermeister Jürgen Eisen eröffnete die Veranstaltung mit dem traditionellen Bieranstich. Auch wurde den Gästen mit schwäbischen Gerichten und Getränken Einiges für das leibliche Wohl geboten. Unterhalten wurden diese von der Musikvereinigung Tiefenbach unter Leitung von Michaela Weber. Am Sonntag startete das Fest mit einer Messe in der Kirche unter Mitwirkung der Singgemeinschaft Tiefenbach. Nachdem anschließend wieder ein kurzer Schauer über die Gäste niederging, war aber im weiteren Verlauf bis in den späten Nachmittag Sonne pur geboten. Daher strömten aus allen Richtungen die Gäste zu der Veranstaltung. Erst in den frühen Abendstunden wurde das Fest beendet, da starker Regen einsetzte. Das Organisationsteam zeigte sich mit der Veranstaltung zufrieden. Maßgebend war dabei, dass alle Beteiligten enormen Einsatz und Durchhaltevermögen zeigten.

