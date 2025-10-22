Zuschüsse für die Sanierung des Zehenstadels fallen höher aus als gedacht

Diese aktuelle Nachricht verkündete Bürgermeister Otto Göppel gerne: Die Regierung von Schwaben hat ihre Förderung für die Sanierung des Zehentstadels erhöht. Anstatt der ursprünglich zugesagten 3,2 Millionen Euro steuert sie über die Städtebauförderung fünf Millionen Euro bei. Zuzüglich vier Millionen Euro vom Bund sowie 2,5 Millionen Euro von der Denkmalpflege ergeben sich Gesamtzuschüsse in Höhe von 11,5 Millionen Euro. Damit verringern sich die Eigenmittel, die der Markt Babenhausen zum Mammutprojekt beisteuern muss, von 6,8 auf nun 5,1 Millionen Euro.

Die Mitteilung kam für die rund 500 Besucherinnen und Besucher in der Veranstaltungshalle des Schulzentrums überraschend. Viele hatten befürchtet, dass die seit Wochen vieldiskutierte Frage, ob der Zehenstadel saniert und zu einem Kulturzentrum umgenutzt werden soll, bei der Veranstaltung zu hitzigen Meinungsäußerungen führen würde. Doch es kam anders. Unter dem von Moderator Daniel Melcer verkündeten Motto „Fakten anstatt Fake News“ standen statt emotionaler Beiträge detaillierte Informationen im Vordergrund. „Es geht nicht nur um den Zehentstadel, sondern viel mehr um unser Miteinander“, sagte Bürgermeister Göppel. Gründe für die Sanierung des Gebäudes gebe es viele. Zum Beispiel fehlten durch die Schließung von Gaststätten im Ort Räumlichkeiten für die Vereine. Dies führe zum Verlust der sozialen Mitte sowie einer kulturellen Verarmung im ländlichen Raum. „Mit dem Zehentstadel liegt die Lösung ganz nah in unserer Mitte“, sagte der Rathauschef.

Architekt Andreas Ferstl präsentiert Pläne für den Zehentstadel

In seiner ausführlichen Präsentation erläuterte Architekt Andreas Ferstl, wie das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtete „Denkmal von nationaler Wichtigkeit“ nach der Sanierung aussehen und genutzt werden könnte. Ohne Möbel biete der große Saal im Erdgeschoss Platz für bis zu 500 Personen, mit Bestuhlung für etwa 300 Gäste. Je nach Veranstaltungsgröße könne der Raum auch abgeteilt werden. Die bestehenden Tore sollen zu Fensterflächen werden und für viel Licht sorgen. Für den Fußboden plant der Architekt einen Terrazzobelag, dem Ziegel aus dem alten Dach beigemischt werden. Zwei Treppenhäuser führen ins Obergeschoss. Hier seien unterschiedlich große Vereinsräume geplant. Durch Doppelgeschossigkeit könne man die historischen Balken des Dachs sichtbar machen.

Laut Florian Stützle vom Projektsteuerungsbüro Hitzler belaufen sich die Betriebskosten für den sanierten Zehentstadel auf 60.000 bis 90.000 Euro pro Jahr. Diese Ausgaben könnten durch Mieten teilweise gedeckt werden, sagte Bürgermeister Göppel. Zur Finanzierung der Sanierung müsse der Markt 30 Jahre lang mit einer jährlichen Belastung von 230.000 Euro rechnen. Das entspreche einem guten Prozent des Babenhauser Haushaltsvolumen von 22 Millionen Euro. „Das können wir uns leisten, ohne andere wichtige Projekte zu vernachlässigen“, sagte der Rathauschef. 99 Jahre lang dürfe der Markt Babenhausen den Zehentstadel pachtfrei nutzen. Sollte es dann keine Vertragsverlängerung geben, fällt das Gebäude zurück an das Haus Fugger. Der Markt Babenhausen erhält dann 30 Prozent des Verkehrswerts, den das Gebäude zu diesem Zeitpunkt hat.

Auch die Jugendbildungsstätte hat Interesse an der Nutzung des Zehentstadels

Nicht nur die örtlichen Vereine, sondern auch die Jugendbildungsstätte hätten bereits Interesse an einer Nutzung von Räumen im Zehentstadel angemeldet. Als weitere Nutzer kann sich Göppel die Kirche, die über kein Pfarrheim mehr verfüge, Frauenbund, das Musikwerk sowie Firmen und Banken vorstellen. Wenn die Sanierungsarbeiten für den Zehentstadel planmäßig im Jahr dritten Quartal 2026 starten, könne man laut Bürgermeister 2028 mit der Fertigstellung rechnen.

Ein Baustopp für das bereits eingeleitete Projekt wäre kein Stillstand, sondern würde einen rechtlichen und finanziellen Schaden für Babenhausen bedeuten. „Wir verlieren Fördergelder in beträchtlicher Höhe sowie bereits geleistete Planungszahlungen von 1,7 Millionen Euro“, sagte der Rathauschef. 680.000 Euro wurden bereits bezahlt. Außerdem riskiere man bei Bruch des Notarvertrags Schadensersatzleistungen. Dies bestätigte Rechtsanwalt Professor Simon Bulla. „Das Bürgerbegehren kommt zu spät und ist unzureichend begründet“, betonte er. Zum einen könnten die Fördermittel des Bundes nicht bis ins nächste Jahr verschoben werden, zum anderen habe der Markt Babenhausen einen notariell beurkundeten Erbbaurechtsvertrag mit dem Hause Fugger unterzeichnet. Dessen Nichteinhaltung bedeute Vertragsbruch. Laut Aussage des Fachjuristen wäre der Bürgerentscheid außerdem auf ein rechtswidriges Ziel gerichtet. Auch das noch vor Unterzeichnung des Erbbaurechtsvertrags eingereichte Ratsbegehren hat laut Rechtsanwalt Bulla keine Gültigkeit. „Um keine Fördergelder zu verlieren, musste der Bürgermeister den Beschluss des Marktrats termingerecht umsetzen. Ansonsten wäre das eine Pflichtverletzung gewesen“, sagte der Fachanwalt.

Bei der von Daniel Melcer (recht) moderierte Versammlung lieferten (von links) Architekt Andreas Ferstl, Projektüberwacher Florian Stützle, Professor Simon Bulla und Bürgermeister Otto Göppel fundierte Informationen zur Sanierung des Zehentstadels. Foto: Claudia Bader

Diskutiert wurde danach rege. Kritisiert wurde, dass die Bürgerinnen und Bürger zu spät über die Sanierung informiert worden seien. Ein anderer Besucher befand die Zahl der Pkw-Stellplätze beim Zehentstadel als zu wenig. Laut Bürgermeister Göppel könnten Besucherinnen und Besucher auch den nur rund 300 Meter entfernt liegenden Parkplatz beim Schulzentrum nutzen. Bei der ständig überprüften Sanierungsmaßnahme bestehe keinerlei Gefahr für eine Kostenüberschreitung, beantwortete Projektsteuerer Florian Stützle eine weitere Frage.

Alexander Erbgraf Fugger erklärte den Erhalt des Babenhauser Schlossareals als seine Lebensaufgabe. Foto: Claudia Bader

Auch Alexander Erbgraf Fugger meldet sich zu Wort

Schließlich erklärte Alexander Erbgraf Fugger den Erhalt des Babenhauser Schlossareals als seine Lebensaufgabe. Der Bau der Kita am Schloss sowie die Sanierung des Langschlosses hätten die finanziellen Kapazitäten des Hauses Fugger „zum Anschlag gebracht.“ Als nächste Maßnahmen stehen die notwendige Restaurierung von Ahnensaal und Fuggermuseum an. „Unser Ziel ist es, das Fuggerareal weiter zu entwickeln und für eine halböffentlichen Nutzung umzufunktionieren“, sagte er. Das funktioniere nur in Zusammenarbeit mit dem Markt Babenhausen. Bei der anschließenden Bürgerversammlung informierte der Rathauschef über den aktuelle Einwohnerstand, die Haushaltszahlen, Feuerwehren, Schulen sowie abgeschlossene und anstehende Projekte.