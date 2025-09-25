Serenade als musikalische Weinprobe in Illerberg

Eine sonntägliche Serenade konnte man kürzlich auf dem Schulhof in Illerberg erleben. Stimmwerk und der Männerchor des MGV Illerberg/Thal hatten zu einer musikalischen Weinprobe eingeladen. Dem waren bei bestem Sommerwetter weit über 150 Besucher gefolgt. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Volker Köhler wechselten sich die gemischte Chorgruppe Stimmwerk unter der Leitung von Dominik Herkommer und der MGV-Männerchor mit der Dirigentin Hannelore Lux in lockerer Reihenfolge ab. Dargeboten war ein breites Repertoire aus deutschsprachigen und internationalen Gesangsstücken mit dem Schwerpunkt Geselligkeit und Weinlieder. Durch das etwa 90-minütige Programm führten Franziska Hermann und Julia Danner. Für das leibliche Wohl war mit einem Getränke- und Essensangebot gesorgt. Nach der Serenade saßen die Besucher noch bis zum Einbruch der Dunkelheit gemütlich beisammen. Die in dieser Form erstmalig stattgefundene Serenade war ein voller Erfolg und die Veranstalter freuten sich über den sehr guten Zuspruch.

