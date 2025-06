Großer Andrang beim Ehrmann-Ausbildungstag

Über 200 Besucher und Besucherinnen kamen zum Ausbildungstag der Firma Ehrmann nach Oberschönegg. Auszubildende und duale Studenten aus den Bereichen Produktion, Labor, Technik und Verwaltung waren vertreten. Nach dem Motto von Azubis für Azubis stellten sie ihre Berufe vor. Daneben gab es Mitmachaktionen wie das Mixen von Produkten. Zudem erhielten die Besucher und Besucherinnen einen umfassenden Einblick in die moderne Ausbildungswerkstatt. Auch ehemalige Auszubildende waren vertreten, um die Entwicklungsperspektiven im Technikbereich aufzuzeigen und die vielfältigen Aufgabengebiete in der Technik zu präsentieren. Zuletzt gab es noch eine Berufsberatung für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die sich noch unsicher sind, welche Ausbildung zu ihnen passt. Abschließend gab es für alle die Möglichkeit, sich an der Joghurtbar zu bedienen.

