Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Das Obenhausener Ried zwischen Buch und Illertissen ist ein Schmuckstück und will gepflegt sein

Buch-Obenhausen

Das Obenhausener Ried ist ein Schmuckstück und will gepflegt sein

Etwa 35 Freiwillige unterstützen bei einer Aktion zwischen Buch und Illertissen den Landesbund für Vogelschutz. Für sie gibt es dabei viel zu entdecken.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Die Kinder hatten beim Mitfahren auf den Heuhaufen ihre allergrößte Freude. Aber auch die Erwachsenen machten sich am Samstag im Obenhausener Ried gut gelaunt ans Werk.
    Die Kinder hatten beim Mitfahren auf den Heuhaufen ihre allergrößte Freude. Aber auch die Erwachsenen machten sich am Samstag im Obenhausener Ried gut gelaunt ans Werk. Foto: Regina Langhans

    Das Obenhausener Ried zwischen Buch und Illertissen sei ein Schmuckstück weit und breit, sagt Ulrich Müller aus Dietenheim. Aber es müsse liebevoll behandelt werden, damit es erhalten bleibe und da wolle er mithelfen: „Deswegen komme ich extra von Württemberg hierher“, sagte er am Samstag gutgelaunt. Gute Laune und Kinderlachen waren am Samstag überall auf den Feuchtwiesen des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) zu hören. Etwa 35 Freiwillige sind dem Aufruf des Vorsitzenden Ralf Schreiber zur Riedpflege gefolgt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden