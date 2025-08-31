Das Obenhausener Ried ist ein Schmuckstück und will gepflegt sein

Das Obenhausener Ried zwischen Buch und Illertissen sei ein Schmuckstück weit und breit, sagt Ulrich Müller aus Dietenheim. Aber es müsse liebevoll behandelt werden, damit es erhalten bleibe und da wolle er mithelfen: „Deswegen komme ich extra von Württemberg hierher“, sagte er am Samstag gutgelaunt. Gute Laune und Kinderlachen waren am Samstag überall auf den Feuchtwiesen des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) zu hören. Etwa 35 Freiwillige sind dem Aufruf des Vorsitzenden Ralf Schreiber zur Riedpflege gefolgt.
Buch-Obenhausen
