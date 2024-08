Das ruhelose Leben des Eberhard Aspacher

Wenn jemand einen hohen Geburtstag feiert, dann wird oft erzählt, dass „das Geburtstagskind auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann“. Das liest sich dann immer so, als ob der Betreffende nicht mehr aktiv sei. Wenn es aber einen Menschen gibt, bei dem diese Deutung garantiert nicht zutrifft, dann ist das Eberhard Aspacher aus Illereichen. Der Sternekoch feiert am heutigen Freitag seinen 75. Geburtstag und ist wie seit Jahrzehnten stets voll mit den vielseitigsten Aktivitäten beschäftigt, außer dass er seit wenigen Jahren, um im Jargon seines Berufes zu bleiben, „den Kochlöffel an den Nagel gehängt hat“.

Zu Hause kocht Eberhard Aspacher weiterhin mit Leidenschaft

Doch auch das gilt nicht für ihn privat, denn zu Hause kocht er nach wie vor mit Leidenschaft und natürlich in der berühmten Qualität. So war es auch kürzlich bei einem Sommerfest, das er für einen großen Freundeskreis ausrichtete. Anlass war nicht nur sein eigener Geburtstag, sondern auch der seiner Ehefrau Renate, denn er legt großen Wert darauf, dass er alles im Leben nicht ohne sie erreicht hätte, die ihm stets „Fels und Anker“ gewesen sei, und zwar „sowohl geschäftlich als auch gesundheitlich“. Anstelle von Geschenken erbat Eberhard Aspacher von seinen Gästen Spenden, und diese flossen reichlich zugunsten der „Generationenstiftung Altenstadt“.

Dort liegt seit einigen Jahren ein Schwergewicht seines aktuellen Wirkens im Dienste der Allgemeinheit. Aspacher ist deren Gründer und Vorsitzender. Der stolze Erlös in Höhe von 4565 Euro Spendengeldern kam nun dieser Stiftung zugute. Wie der Vorsitzende gemeinsam mit der Geschäftsführerin Andrea Müller erläutert, kümmert sich die „Generationenstiftung“ großenteils um die Förderung von Senioren in der Marktgemeinde, die für das Ehepaar Aspacher seit vielen Jahren zur Heimat geworden ist. Wenn auch das Schwergewicht aktuell auf dieser Seite liegt, so hat der Jubilar aber doch auch vor, die Stiftung mehr als bisher auf den Jugendbereich auszudehnen.

Aspacher vermietet an Bedürftige

Momentan besitzt sie fünf Wohnungen im Seniorendomizil „Haus Elfriede“, die an bedürftige Bürgerinnen und Bürger günstig vermietet werden, die sich das sonst nicht gut leisten könnten. Für absehbare Zeit ist angedacht, den ebenfalls zur Stiftung gehörenden, aber nur wenig genutzten Gemeinschaftsraum zu weiterem Wohnraum umzubauen. Zur Förderung des Stiftungszweckes, so betonen Andrea Müller und Eberhard Aspacher, sind natürlich weitere Spenden jederzeit willkommen.

Hierfür kann er sich umso mehr engagieren, weil er seinen beruflichen Lebensabschnitt beendet hat, der ihn über Deutschland hinaus berühmt gemacht hatte. Ein Rückblick darauf wurde hier schon mehrfach dargestellt und würde den Rahmen sprengen. Schon vor zwölf Jahren erhielt Eberhard Aspacher hierfür und für seine äußerst große Vielfalt an gemeinnützigen Tätigkeiten das Bundesverdienstkreuz am Bande. Und dass er dies verdient hat, beweist er auch heute noch. So ist er weiterer Stellvertreter des Bürgermeisters der Marktgemeinde Altenstadt, wo er oft gerade dann gebraucht wird, wenn die berufstätigen Stellvertreter verhindert sind. Und bei seiner Mitarbeit im Marktgemeinderat in einer „jungen, frischen Fraktion“ kann er wie seit vielen Jahren „Erfahrung und Taktik“ einbringen, weshalb er sich auch „jung geblieben“ fühlt.

Die nächsten Jahre werden für Aspacher nicht ruhig werden

Hinzu kommt: Vor wenigen Monaten wurde er nach 34 Jahren aus dem Amt des ehrenamtlichen Handelsrichters am Landgericht Memmingen mit hoher Anerkennung verabschiedet. Auch das hatte nicht nur der Justiz zur Rechtsfindung in kaufmännischen Streitigkeiten geholfen, sondern auch ihm persönlich viel Erfahrung im Umgang mit großen Firmen eingebracht. Damit ist Eberhard Aspacher zu seinem „75er“ zu wünschen, dass die kommenden Jahre für ihn noch lange keinen ruhigen Lebens-„Abend“ darstellen, sondern allenfalls als „Nachmittag“ eines mit Beruf und Dienst an der Allgemeinheit prall gefüllten Lebenslaufes anzusehen sein mögen.