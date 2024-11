Dem FV Illertissen winkt das Halbfinale im Pokal

Der FV Illertissen hat am Dienstag (19 Uhr) im heimischen Vöhlinstadion die große Chance, sich zum fünften Mal in Folge für das Halbfinale im bayerischen Totopokal zu qualifizieren. Gegner ist der Ligarivale DJK Vilzing, gegen den der FVI erst vor etwas mehr als einer Woche das Punktspiel mit 1:0 gewonnen hat. Doch fünf Euro ins Phrasenschwein: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Diese Binsenweisheit lässt sich bestimmt auch auf das Pokalspiel am Dienstag anwenden.

Einerseits sind die Illertisser natürlich favorisiert. Andererseits hat der Gegner bei seinem fast überlebenswichtigen 2:0-Sieg im Abstiegsduell bei Türkgücü München bestimmt Selbstvertrauen getankt. Beim Punktspiel in Vilzing haben die Illertisser zudem selbst erfahren, wie schwer und unangenehm dieser Gegner zu bespielen ist. Der belegt zwar weiterhin einen Relegationsplatz, er war aber bei nahezu allen Spielen auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Gegner.

Vilzing war zuletzt Vizemeister

Die Vilzinger Vereinsführung um Manager Sepp Beller hält nach wie vor zu Trainer Josef Eibl, der mit der Mannschaft vergangene Saison lange Zeit den späteren Meister Kickers Würzburg forderte und schließlich Vizemeister wurde. Im Pokal konnte sich die Mannschaft aus einem Stadtteil von Cham in der Oberpfalz bisher schadlos halten. Sie erzielte in den bisherigen Runden stattliche 17 Tore und zog damit ins Viertelfinale ein. Doch auch der FV Illertissen kann auf seine bisherige Pokalbilanz stolz sein: Ein 4:0 bei Cosmos Aystetten, ein 4:0 beim TSV Grünwald und ein 3:0 gegen den TSV Buchbach.

Trainer Holger Bachthaler lässt keinen Zweifel daran, dass er mit seiner Mannschaft an diese erfolgreichen Pokalspiele anknüpfen möchte: „Wir haben die Möglichkeit, uns erneut für das Halbfinale zu qualifizieren. Entsprechend engagiert und motiviert werden wir die schwere Aufgabe gegen Vilzing angehen.“

Die Personalsituation ist zwar nach wie vor angespannt, doch die Mannschaft des FV Illertissen hat das in den vergangenen Wochen gut kompensiert. Gegen Vilzing werden mit Max Zeller, Lasse Jürgensen, Gökalp Kilic, Franz Helmer, Luis Pfaumann, David Udogu und Marin Pudic weiterhin sieben Spieler ausfallen.